Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг «Уимблдона».

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В своем втором поединке на турнире россиянин обыграл Ллойда Харриса из Южной Африки.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 48 минут, завершилась со счетом 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:5), 6:3. Рублев 12 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести. Харрис сделал 25 эйсов, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырех.

Следующим соперником Рублева станет француз Адриан Маннарино, который оказался сильнее своего соотечественника Валентина Ройе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.