В Москве пройдет первый в истории Кубок России по паделу

Первый в истории Кубок России по паделу состоится в Москве, сообщает пресс‑служба Федерации падела России.

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Турнир пройдет с 3 по 6 июля.

В Кубке России примут участие 32 мужские и 24 женские пары, представляющие 13 регионов России. В первый день соревнований состоятся квалификационные матчи, основная сетка стартует 4 июля, а финалы и церемония награждения пройдут 6 июля.

— Кубок России — это не просто спортивное событие. Это символ взросления падела как полноценного национального вида спорта. Мы гордимся тем, что в турнире участвуют представители более десяти регионов страны, и уверены, что это событие станет важной вехой в истории становления падела в России, — сказал генеральный директор федерации Алексей Сорокин.

По итогам турнира будет сформирован основной состав мужской и женской сборных России по паделу, которые в августе отправятся на товарищеские матчи с Сербией в Белграде. Кроме того, победители Кубка России получат wild card на международный турнир, который пройдет в Москве в октябре 2025 года и соберет сильнейших игроков из Европы и Латинской Америки.