Россиянка Рахимова обыграла прошлогоднюю финалистку Уимблдона Паолини

Российская теннисистка Камилла Рахимова обыграла пятую ракетку мира итальянку Жасмин Паолини в матче второго круга Уимблдона.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:4 в пользу Рахимовой, занимающей 80-е место в мировом рейтинге и не получившей номера посева на турнире. Паолини была посеяна под 4-м номером. В третьем круге россиянка сыграет с Линдой Носковой из Чехии (30-й номер посева).

Рахимовой 23 года. Россиянка до нынешнего турнира не выигрывала ни одного матча на Уимблдоне. Ранее спортсменка доходила до третьего круга Roland Garros (2023) и US Open (2021).

Паолини 29 лет. Итальянка выиграла три турнира Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде. В прошлом году она дошла до финала Уимблдона и Roland Garros. Паолини является олимпийской чемпионкой в парном разряде, в финале турнира в Париже она вместе с Сарой Эррани обыграла россиянок Мирру Андрееву и Диану Шнайдер.

Уимблдон - третий в сезоне турнир Большого шлема. Соревнования проходят на травяном покрытии и завершатся 13 июля. Призовой фонд турнира составляет 53,5 млн. Действующей победительницей Уимблдона в женском одиночном разряде является Барбора Крейчикова из Чехии.