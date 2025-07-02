Шнайдер уступила Парри и вылетела с одиночного турнира Уимблдона

15-я ракетка мира Диана Шнайдер проиграла Диан Парри (118-е место мирового рейтинга WTA) со счетом 4/6, 1/6 во втором раунде Уимблдона.

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Матч на травяном корте продолжался 1 час и 12 минут. За это время россиянка набрала 43 очка, реализовала 1 брейкпоинт, 9 виннеров, выиграла 5 геймов и совершила 5 двойных ошибок. У француженки 63 балла, пять эйсов, четыре брейка, 12 геймов и пять двойных ошибок. Соперницы играли между собой впервые.

На следующей стадии Парри будет биться с британкой Сонай Картал, которая обыграла болгарку Викторию Томову (6/2, 6/2).

Шнайдер продолжит выступать на Уимблдоне в парном соревновании с Миррой Андреевой. Следующий матч россиянок пройдет завтра против британского дуэта Хитер Уотсон/Эмили Эпплтон.

Уимблдон 2025 — 138-й по счету теннисный турнир категории Большого шлема. Соревнования проходят в Великобритании с 30 июня по 13 июля. Всего в состязаниях принимают участие 128 теннисистов. Призовой фонд турнира составляет 53,5 миллионов футнтов стерлингов.