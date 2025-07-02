Теннисистка Павлюченкова вышла в третий круг Уимблдона

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла американку Эшлин Крюгер в матче второго круга Уимблдона.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:4 в пользу россиянки, не получившей номера посева на турнире. Крюгер была посеяна под 31-м номером. Американка стала 16-й сеяной теннисисткой, вылетевшей с Уимблдона. В третьем круге Павлюченкова сыграет с бывшей первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой.

Павлюченковой 33 года, она занимает 50-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету россиянки 12 побед на турнирах под эгидой организации. Лучший результат Павлюченковой на турнирах Большого шлема - выход в финал Roland Garros 2021 года. В том же году теннисистка стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым, а в составе российской команды выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Крюгер 21 год, она занимает 31-е место в мировом рейтинге. Американка выиграла один турнир WTA. На турнирах Большого шлема она не доходила дальше третьего круга.

Уимблдон - третий в сезоне турнир Большого шлема. Соревнования проходят на травяном покрытии и завершатся 13 июля. Призовой фонд турнира составляет £53,5 млн. Действующей победительницей Уимблдона в женском одиночном разряде является Барбора Крейчикова из Чехии.