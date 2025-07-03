Рахимова опубликовала пост после яркой победы на Уимблдоне-2025

80-я ракетка мира россиянка Камилла Рахимова опубликовала пост после прохода в третий круг Уимблдона-2025. В матче второго круга россиянка была сильнее итальянской теннисистки Жасмин Паолини (пятый номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:4, 6:4.

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«Что за битва была вчера на корте! Так рада одержать победу в матче с сильным соперником. Благодарна всем за поддержку, для меня это очень важно. Идём в следующий круг», — написала Рахимова на своей странице в социальных сетях.

Рахимова впервые с «Ролан Гаррос» — 2023 вышла в третий круг турнира «Большого шлема». За выход в 1/8 финала Уимблдона-2025 Рахимова сразится с чешской теннисисткой Линдой Носковой (27-й номер рейтинга WTA).