Рублев рассказал, как ему помогает Марат Сафин

Рублев о работе с Сафиным: «Со мной он очень строгий»
Андрей Рублев рассказал о том, как ему помогает Марат Сафин.
Экс-первая ракетка мира тренирует Рублева с начала грунтового сезона.
– Как бы вы описали ваше психологическое состояние сейчас по сравнению с прошлым годом?
– Намного лучше, но это не было связано с теннисом. Только со мной. Теннис я всегда любил всем сердцем. Так что с ним это не было связано. Я просто столкнулся с тем, что был абсолютно потерян. И сейчас все намного лучше.
– Помогал ли вам кто-то?
– Я получал помощь отовсюду, откуда можно, но в конце концов мне очень помог Марат Сафин (улыбается).
– И как с ним все идет сейчас?
– Хорошо. Ну, надеюсь (смеется). Нет, все идет хорошо.
– Расскажи об этих разговорах.
– На самом деле, там нечего особо рассказывать. Со мной он очень строгий.
– С собой он строгим не был (смеется).
– Не был, но со мной он очень строгий (улыбается). Если он говорит, то только тогда, когда нужно. Так что... Он сохраняет дистанцию между игроком и тренером. Но это хорошо, он очень классный парень и он мне очень нравится.