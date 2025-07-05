Теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертый круг Уимблдона

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла американку Хейли Баптист в матче третьего круга Уимблдона. Соревнования проходят в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу Андреевой (7-й номер посева). В четвертом круге россиянка сыграет против победительницы матча между американкой Эммой Наварро (10) и действующей победительницей турнира Барборой Крейчиковой из Чехии (17).

Андреевой 18 лет, она занимает седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету три победы на турнирах под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами в парном разряде.

Баптист 23 года, она располагается на 55-м месте в мировом рейтинге, на ее счету нет титулов WTA. Лучшим ее результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции (2025).

Уимблдон - третий в сезоне турнир Большого шлема, он проводится на травяном покрытии. Соревнования завершатся 13 июля.