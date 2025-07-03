Седьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева вышла в третий круг Уимблдона-2025, во втором раунде обыграв итальянку Лючию Бронцетти (63-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 7:6 (7:4).

Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты. За время игры 18-летняя Андреева выполнила четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать три брейк-пойнта из шести. Бронцетти сделала один эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один из трёх заработанных брейк-пойнтов.

В третьем круге Уимблдона-2025 Мирра Андреева встретится с победительницей пары Хейли Баптист (США) — Виктория Мбоко (Канада, LL).