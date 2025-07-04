Андреева и Шнайдер вышли в 1/8 финала Уимблдона-2025 в парном разряде

Серебряные призёры Олимпиады-2024 российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в третий круг парного разряда на Уимблдоне-2025.

В матче второго круга посеянные под пятым номером Андреева и Шнайдер со счётом 7:5, 6:3 обыграли американо-бразильский дуэт Куинн Глисон/Ингрид Гамарра-Мартинс. Встреча продлилась 1 час 35 минут.

За матч россиянки один раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Глисон/Гамарра-Мартинс один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Следующими соперницами россиянок на Уимблдоне-2025 станут победительницы пары Камилла Рахимова/Анна Сискова (Россия/Чехия) — Сорана Кырстя/Анна Калинская (Румыния/Россия).

Мирра Андреева продолжает борьбу в одиночном разряде Уимблдона (вышла в третий круг), Диана Шнайдер потерпела поражение во втором.