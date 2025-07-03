Мирра Андреева пробилась в третий круг Уимблдона

Седьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева, которая после Уимблдона-2023 и до начала нынешнего розыгрыша травяного "Большого шлема", выиграла лишь один матч при четырех поражениях, разыгралась на самом непростом покрытии.

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Мирра пробилась в третий круг Уимблдона-2025, со счетом 6:1, 7:6 (7:4), обыграв итальянку Лючию Бронцетти, занимающую 63-ю строчку рейтинга. Отметим, что во второй партии 18-летняя россиянка ушла со счета 2:5, отыграв два сетбола, и закрыла матч на тай-брейке.

Благодаря этой победе Мирра поднялась в лайв-рейтинге на пятую строчку и может вернуться в топ-5 по итогам "мэйджора". А еще юная россиянка повторила свой рекорд по количеству выигранных матчей за календарный год в основных сетках турниров под эгидой WTA (34). Столько побед было в прошлом году. Но в нынешнем она дошла до этой отметки значительно раньше, когда впереди еще столько турниров. Ну а побит рекорд, возможно, будет уже в следующем матче - против Хейли Баптист из США (55).

Второй круг легко проскочили Екатерина Александрова (17) и Людмила Самсонова (19). Александрова повесила "баранку" представительнице Нидерландов Сюзан Ламенс (69-й номер рейтинга) - 6:4, 6:0. А Самсонова обыграла украинскую теннисистку Юлию Стародубцеву - 6:2, 6:1.

К сожалению, обидное поражение потерпела 95-я ракетка мира Анастасия Захарова, уступившая украинке Даяне Ястремской (42) на тай-брейке решающего третьего сета - 7:5, 5:7, 6:7 (8:10).

Вероника Кудерметова (46) тоже покинула одиночный разряд, без шансов уступив Эмме Наварро из США (10) со счетом 1:6, 2:6. Зато вместе с бельгийкой Элизе Мертенс Вероника успешно стартовала в паре. Девушки разгромили британский дуэт Ханна Клагмен - Мика Стойсавлевич (6:2, 6:2). Интересно, что в 2021 году Вероника в тандеме с титулованной парницей Еленой Весниной играла в финале Уимблдона против... Мертенс и Се Шувэй.

Серб Новак Джокович победил британца Дэна Эванса (6:3, 6:2, 6:0) и вышел в 1/16 финала Уимблдона в 19-й раз - больше, чем кто-либо в Открытой эре. Но ведь Ноле, как мы все знаем, стремится совсем к другому достижению - 25-му титулу на "Больших шлемах".

- Эта цифра 19 значит, что я уже давно в теннисе. Почти столько же, сколько лет Синнеру и Алькарасу, - с улыбкой сказал Джокович в интервью на корте. - Пока не могу осмыслить весь свой путь в спорте. Думаю, это случится, когда я отложу ракетку и буду потягивать маргариту на пляже с Федерером и Надалем.