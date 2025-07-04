Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова приняла участие в рекламе лимитированной серии пива Stella Artois, посвящённой Уимблдону.

38-летняя Шарапова опубликовала фото с банкой напитка, который в основном выполнен в белом цвете, но также имеет фиолетовые и зелёные цвета, как и логотип Уимблдона.

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«По крайней мере, один из нас одет подходяще для Уимблдона», — написала под фото в социальной сети Шарапова.

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.