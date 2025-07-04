Президент ФТР оценил сотрудничество Рублева и Сафина

Тарпищев считает, что сотрудничество Рублева и Сафина вряд ли будет долгим
Сотрудничество россиянина Андрея Рублева и бывшей первой ракетки мира Марата Сафина вряд ли продлится долго, хотя в психологическом плане оно является полезным для теннисиста. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Сафин тренирует Рублева с конца марта. Ранее ТАСС сообщал, что Рублев вышел на Уимблдоне в третий круг.
"Сафин был кумиром Рублева. У них есть контакт. В психологическом плане их сотрудничество - это неплохо. Это определенная перезагрузка. Но мне кажется, что это ненадолго у них", - сказал Тарпищев.