Президент ФТР оценил сотрудничество Рублева и Сафина

Сотрудничество россиянина Андрея Рублева и бывшей первой ракетки мира Марата Сафина вряд ли продлится долго, хотя в психологическом плане оно является полезным для теннисиста. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Сафин тренирует Рублева с конца марта. Ранее ТАСС сообщал, что Рублев вышел на Уимблдоне в третий круг.