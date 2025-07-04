Украинка Ястремская: когда играешь против россиян, хочется еще больше выиграть

Украинская тенниситка 42-я ракетка мира Даяна Ястремская прокомментировала победу над представительницей России Анастасией Захаровой во втором круге Уимблдона-2025. Встреча завершилась со счётом 5:7, 7:5, 7:6 (10:8) в пользу украинки.

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