Винус Уильямс намекнула на возможное возвращение в большой теннис

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс рассказала о возможном возвращении на корт. Она отметила, что имеет неплохую физическую форму.

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«Я использовала это время, чтобы расслабиться, восстановиться и быть счастливой. Я играю не так уж плохо, так что никогда не знаешь», — приводит слова Уильямс Punto de Break.

В последний раз 44-летняя Винус выходила на корт в марте 2024 года. Она получила уайлд-кард на хордовый турнир в Майами (США). Американка со счётом 3:6, 3:6 проиграла российской теннисистке 15-й ракетке мира Диане Шнайдер.