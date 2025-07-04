Павлюченкова вышла во вторую неделю «Уимблдона» впервые с 2016-го
Анастасия Павлюченкова вышла во вторую неделю на втором «Большом шлеме» в сезоне.
Россиянка в третьем круге «Уимблдона» обыграла Наоми Осаку – 3:6, 6:4, 6:4.
Ранее Павлюченкова только один раз доходила до четвертого круга этого турнира – в 2016-м. Тогда она остановилась в четвертьфинале, проиграв Серене Уильямс.
В этом сезоне россиянка уже играла на второй недели на «Большом шлеме» – на Australian Open она также дошла до четвертьфинала.
За выход в четвертьфинал «Уимблдона» россиянка сыграет с Диан Парри или Сонай Картал.