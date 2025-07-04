Рахимова потерпела поражение в третьем круге Уимблдона-2025

80-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти в 1/8 финала Уимблдона-2025 в одиночном разряде. В третьем круге она проиграла представительнице Чехии Линде Носковой (27-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (6:8), 5:7.

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Матч продолжался 1 час 52 минуты. За это время Рахимова выполнила шесть подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Носковой пять эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

В четвёртом круге Уимблдона-2025 Линда Носкова сыграет с американкой Амандой Анисимовой (12-я ракетка мира).