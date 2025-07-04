Хачанов пробился в 1/8 финала Уимблдона

20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в 1/8 финала Уимблдона-2025. В матче третьего круга он в пяти сетах одержал волевую победу над 37-й ракеткой мира португальцем Нуну Боржешем. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 4:6, 6:3, 7:6 (10:8).

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В 1/8 финала турнира Хачанов сыграет с Камилем Махшаком. Напомним, действующим победителем Уимблдона является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в прошлогоднем финале одолел серба Новака Джоковича со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).