Андрей Рублев вышел в четвертый круг Уимблдона

Россиянин Андрей Рублев обыграл представителя Франции Адриана Маннарино в третьем круге теннисного Уимблдонского турнира.

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Состязания проходят на травяных кортах в Лондоне. Российский и французский теннисисты сыграли накануне, матч завершился со счетом 7:5, 6:2, 6:3 в пользу Рублева.

В четвертом круге Уимблдона российский спортсмен встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.

Ранее россиянин Даниил Медведев вылетел с Уимблдона в первом круге, проиграв французу Бенжамену Бонзи.