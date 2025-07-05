Андрей Рублев вышел в четвертый круг Уимблдона
Россиянин Андрей Рублев обыграл представителя Франции Адриана Маннарино в третьем круге теннисного Уимблдонского турнира.
Состязания проходят на травяных кортах в Лондоне. Российский и французский теннисисты сыграли накануне, матч завершился со счетом 7:5, 6:2, 6:3 в пользу Рублева.
В четвертом круге Уимблдона российский спортсмен встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.
Ранее россиянин Даниил Медведев вылетел с Уимблдона в первом круге, проиграв французу Бенжамену Бонзи.