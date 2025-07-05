Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертый круг Уимблдонского турнира. В третьем раунде первая ракетка мира обыграла британку Эмму Радукану со счетом 7:6 (8:6), 6:4. Встреча длилась два часа.

За выход в следующий круг Соболенко предстоит побороться с бельгийкой Элизе Мертенс.

Ранее в четвертый круг Уимблдона пробились российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев. Хачанову, чтобы победить португальца Нуну Боржеша, потребовалось пять сетов. На корте спортсмены провели почти четыре часа. В очередном раунде турнира Хачанову предстоит встреча с польским теннисистом Камилем Майхшаком. Рублев в третьем раунде турнира обыграл француза Адриана Маннарино. Встреча продолжалась почти два часа. В четвертом круге Рублев сыграет против испанца Карлоса Алькараса.

Уимблдон третий турнир Большого шлема в сезоне. Он проходит на травяных кортах Лондона и завершится 13 июля. Общий призовой фонд соревнований составляет 53,5 миллиона фунтов. Действующей чемпионкой в женском одиночном разряде остается чешская теннисистка Барбора Крейчикова, обладателем титула в мужском разряде является испанец Карлос Алькарас.