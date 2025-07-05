Самсонова обыграла Касаткину в третьем раунде Уимблдона

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла представительницу Австралии Дарью Касаткину в матче третьего круга Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.

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Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Самсоновой, посеянной на турнире под 19-м номером. Касаткина была посеяна под 16-м номером. По ходу второго сета матч прервали примерно на два часа из-за дождя. В следующем матче Самсонова сыграет с победительницей пары Джессика Боусас Манейро (Испания) - Даяна Ястремская (Украина).

Самсоновой 26 лет, спортсменка находится на 19-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В активе теннисистки пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2021) и Открытого чемпионата США (2022, 2024). В составе сборной России Самсонова в 2021 году стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

Касаткиной 28 лет, она занимает 18-е место в мировом рейтинге. В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг. В 2022 году теннисистка дошла до полуфинала Открытого чемпионата Франции, что является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема. В конце марта Касаткина стала представлять Австралию.

Уимблдон - третий в сезоне турнир Большого шлема, он проводится на травяном покрытии. Соревнования завершатся 13 июля. Действующей победительницей является Барбора Крейчикова из Чехии. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова (2004).