Мирра Андреева вышла в третий круг Уимблдона

Седьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева пробилась в третий круг Уимблдона-2025, обыграв в матче второго раунда со счетом 6:1, 7:6 (7:4) итальянку Лючию Бронцетти, занимающую 63-ю строчку рейтинга.

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Отметим, что во второй партии 18-летняя россиянка ушла со счета 2:5, отыграв два сетбола, и закрыла матч на тай-брейке.

Благодаря этой победе Мирра поднялась в лайв-рейтинге на пятую строчку и может попасть в топ-5 по итогам Уимблдона.

А еще юная россиянка повторила свой рекорд по количеству выигранных матчей за календарный год в основных сетках турниров под эгидой WTA (34).

Следующей соперницей Андреевой станет победительница пары Хейли Баптист (США) - Виктория Мбоко (Канада, LL).

Между тем еще одна российская теннисистка Вероника Кудерметова, занимающая 46-ю строчку в рейтинге, не смогла выйти в третий круг травяного "мэйджора". Она разгромно проиграла Эмме Наварро из США (10-й номер рейтинга) со счетом 1:6, 2:6.