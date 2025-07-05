Российская теннисистка Александрова вышла в четвертый круг Уимблдона

Россиянка Екатерина Александрова обыграла Зейнеп Сёнмез из Турции в матче третьего круга Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.

Встреча закончилась со счетом 6:3, 7:6 (7:1) в пользу Александровой, посеянной на турнире под 18-м номером. У Сёнмез не было номера посева. В четвертом круге Александрова сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич.

Ранее в четвертый круг вышли Людмила Самсонова, Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова. В мужском разряде в четвертом круге сыграют Андрей Рублев и Карен Хачанов.

Александровой 30 лет, она занимает 17-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2023) и Открытого чемпионата Франции (2025). В 2021 году в составе сборной России теннисистка выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Уимблдон - третий в сезоне турнир Большого шлема, он проводится на травяном покрытии. Соревнования завершатся 13 июля. Призовой фонд турнира в этом году составляет 53,5 млн. Действующей победительницей является Барбора Крейчикова из Чехии.