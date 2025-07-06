Россиянка Павлюченкова стала первой четвертьфиналисткой Уимблдона

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал проходящего в Лондоне Уимблдона.

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В воскресенье 34-летняя россиянка в матче четвертого круга турнира встречалась с представительницей Великобритании Сонай Картал.

В первом сете при счете 4:4 на подаче Павлюченковой произошел весьма неприятный эпизод. Британка отправила мяч в аут, а электронная система и судья этот момент пропустили. А когда розыгрыш был остановлен, то вместо того, чтобы отдать очко в пользу россиянки, судья решил, что розыгрыш нужно переиграть. В итоге Павлюченкова свою подачу проиграла - 4:5. Но уже в следующем "вернула долг". Победительница первого сета определилась на тай-брейке. Россиянка уверенно его выиграла - 7:6 (7/3).

Во второй партии Павлюченкова добилась успеха - 6:4, став первой четвертьфиналисткой турнира в женском разряде.

Ее соперница определится в матче между Линдой Носковой из Чехии и Амандой Анисимовой из США.