Первая ракетка мира Соболенко пробилась в четвертьфинал Уимблдона

Белорусская теннисистка Арина Соболенко уверенно победила бельгийку Элизу Мертенс в двух сетах и пробилась в четвертьфинал Уимблдона, где сыграет с Лаурой Зигемунд.

Соболенко вышла в четвертьфинал Уимблдона, передает РИА «Новости». В матче четвертого круга первая ракетка мира переиграла бельгийскую теннисистку Элизу Мертенс, посеянную под двадцать четвертым номером. Итоговый счет встречи – 6:4, 7:6 (7:4).

Матч длился 1 час 35 минут. Благодаря этой победе Соболенко вышла в восьмерку сильнейших престижного теннисного турнира на травяных кортах Лондона.

В следующем раунде белоруска встретится с представительницей Германии Лаурой Зигемунд за право сыграть в полуфинале. Лучший результат Соболенко на Уимблдоне – полуфиналы в 2021 и 2023 годах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Карен Хачанов вышел в четвертьфинал Уимблдона после победы над Камилем Майхшаком со счетом 6:4, 6:2, 6:3. Пять российских теннисисток прошли в третий круг Уимблдона, однако Анна Калинская проиграла Кларе Таусон и покинула турнир. Камилла Рахимова одержала победу над пятой ракеткой мира Жасмин Паолини и вышла в третий круг, как и Анастасия Павлюченкова, которая обыграла американку Эшлин Крюгер.