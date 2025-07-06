Карен Хачанов первым из наших вышел в четвертьфинал Уимблдона

Карен Хачанов первым из россиян пробился в четвертьфинал знаменитого Уимблдонского турнира, легко обыграв поляка Камила Майхжака - 6:4, 6:2, 6:3.

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6 июля с матчей 1/8 финала стартовала вторая неделя соревнований - рубеж, до которого добрались далеко не все фавориты. Из 16 россиян, стартовавших на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, в 1/8 финала пробились шестеро. Так много наших на этой стадии не было с 2008 года!

За путевку в четвертьфинал бились трое. Первым на корт вышел 20-й номер мирового рейтинга Карен Хачанов. Легкость, с которой россиянин пробился в четвертьфинал, максимально контрастирует с триллером в исполнении Карена на предыдущей стадии. Там нашему теннисисту понадобилось четыре часа и пять сетов, чтобы дожать неуступчивого португальца Нуну Боржеша. Причем в решающей партии Боржеш вел 5:2 и подавал на победу при 5:3, но характер Хачанова оказался сильнее.

Карену Хачанову хватило трех сетов, чтобы справиться с поляком Камилом Майхжаком - 6:4, 6:2, 6:3.

Для сравнения: россиянин уложился в 1 час и 47 минут, не допустив ни одной двойной ошибки на своей подаче. Хачанов пробился в четвертьфинал турнира "Большого шлема" в шестой раз в карьере и впервые с 2021 года. Его лучший результат на Уимблдоне как раз четвертьфинал. За путевку в полуфинал Карен будет бороться с пятой ракеткой мира, американцем Тейлором Фрицем

7 июля на корт выйдут еще три наших девушки. Основное внимание традиционно к 18-летней Мирре Андреевой, седьмому номеру мирового рейтинга. Она уже превзошла свой результат прошлого сезона, что было не мудрено: год назад россиянка вылетела с Уимблдона уже в первом круге. Теперь у Мирры есть шанс превзойти в принципе свой лучший результат на лондонском турнире (1/8 финала). Для этого нужно обыграть американку Эмму Наварро.

До сих пор Андреева встречалась с Наварро лишь однажды, в 2024 году, и тогда взяла верх. Но в заблуждение это вводить не должно. Эмма очень сильна. В предыдущем раунде Наварро уже обзавелась "скальпом" прошлогодней чемпионки Уимблдона чешки Барборы Крейчиковой.

Следующая ракетка России после Андреевой из оставшихся на Уимблдоне Екатерина Александрова (17-е место в мировом рейтинге) сразится со швейцаркой Белиндой Бенчич. Соперницы встречались совсем недавно, на турнире в немецком Бад-Хомбурге. И тогда Александрова вообще не испытала никаких проблем - 6:1, 6:2.

Наконец на корт выйдет еще и Любовь Самсонова (19). Ей будет противостоять испанка Джессика Бузас Манейро. В дуэли с 62-й ракеткой мира Самсонова, конечно, фаворитка. Но на Уимблдоне произошло уже достаточно сенсаций, чтобы отнестись к испанке со всей серьезностью.

Кстати, ранее Самсонова интересным образом вошла в историю. В матче 1/16 финала против представительницы Австралии Дарьи Касаткиной Людмила выполнила подачу, после которой мяч полетел со скоростью 206 км/ч. Так сильно из россиянок на Уимблдоне никто не подавал. И вообще, это вторая по скорости подача в туре. Рекорд принадлежит американке Винус Уильямс, которая однажды отправила мяч со скоростью 207,6 км/ч.