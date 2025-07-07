Россиянку поддержали после судейского скандала на Уимблдоне

Анастасия Павлюченкова выиграла матч даже после сбоя электронной системы, но у теннисного сообщества осталось много вопросов.

© Чемпионат.com

Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла британку Сонай Картал (7:6, 6:4) в четвёртом круге Уимблдона.

Павлюченкова закрыла соперницу в двух сетах за пару часов, но всё могло сложиться для неё куда сложнее из-за вопиющей ошибки электронной системы с незафиксированным аутом у Картал.

Инцидент случился в первом сете при счёте 4:4 и «больше» на подаче Павлюченковой. После удара Картал случился большой аут. В динамике непопадание мяча в корт заметил и судья на вышке Нико Хелверт, но во время этого розыгрыша не сработала электронная система повтора ELC. Хелверт принял решение переиграть эпизод. Очко в итоге Павлюченкова проиграла, как и гейм.

«Поскольку она местная, можно говорить всё что угодно. Вы украли у меня гейм!» — сказала Павлюченкова судье во время смены сторон.

Павлюченкова осталась сосредоточенной после скандального эпизода и сразу же сделала ответный брейк, а затем забрала первый сет на тай-брейке. Спортивная справедливость восторжествовала. Грубая ошибка электронной системы и странное решение судьи не повлияли на результат, однако оставили много вопросов у теннисного сообщества.

В этом году Уимблдон впервые с момента основания турнира в 1877 году отказался от услуг линейных судей. Их заменила электронная система ELC, которая если и не должна работать без сбоев, то как минимум обязана фиксировать очевидные ауты на 10 см и более.

Случай в матче Павлюченковой поражает не только грубой ошибкой ELC, но и беспомощностью судьи. Был очевидный аут, это признал сам Нико Хелверт, однако он ничего не мог сделать, потому что рефери по действующим правилам запрещено противоречить системе.

«Я должен доверять системе. Если они говорят мне, что она работает, мы ничего не можем сделать. К сожалению, таково правило», — сказал Хелверт.

Павлюченкова после матча акцентировала внимание на необходимости совершенствования работы системы повтора, чтобы подобных моментов не возникало в будущем.

«Я видела пару матчей в Майами, когда мяч был явно в ауте, в коридоре, но система не сработала, и судья на вышке был сбит с толку. Судьям на вышке нужно иметь чёткий план на такие случаи, потому что сейчас они немного теряются. Начинают всем звонить, не знают, что делать, вместо того чтобы принять чёткое решение: «Система легла, значит, я возьму инициативу и приму решение сам». И, наверное, нам нужна система, как в футболе, чтобы можно было пересмотреть. Думаю, судья сегодня чувствовал себя немного неловко. Думаю, он считал, что ему надо было взять инициативу и определить аут. Потому что сказал мне, что видел аут. Но я выиграла матч, так что не хотела углублять эту тему, создавать плохой вайб. Хотела насладиться моментом – я выиграла, вышла в четвертьфинал. Сейчас всё хорошо. Однако в случае поражения я бы сказала, что ненавижу Уимблдон и никогда сюда не вернусь. Сказала бы, что ненавижу траву и Уимблдон», — сказала Павлюченкова.

Ещё Анастасии задали вопрос, считает ли она, что правила сработали в пользу британки Картал именно благодаря её национальности.

«Я должна быть честной. Ответ утвердительный», — сказала Павлюченкова.

Довольно странным выглядит комментарий проигравшей Сонай Картал, которая назвала решение судьи справедливым, хоть и не отрицала факт сбоя системы.

«Такая ситуация — редкость. Не думаю, что подобное когда-либо случалось. Судья старался изо всех сил в этой ситуации. Думаю, он поступил справедливо. Система просто дала сбой, и самым верным решением было переиграть очко. Я довольно невысокого роста. Поэтому не всегда вижу лицевую линию. Не увидела, попал ли мяч в аут. На мой взгляд, был чистый удар. Может быть, мне нужно посмотреть повтор. Когда розыгрыш был остановлен, я не совсем поняла, что происходит», — заявила Картал на пресс-конференции.

У теннисного сообщества было несколько иное мнение на этот счёт. Многие считают, что Павлюченкова пострадала из-за вопиющей ошибки системы.

«Я в шоке, что они не смогли просто посмотреть на хоук-ай с электронным определением линии для одного очка. Это был аут длиной в 4-5 дюймов на гейм-пойнте», — написал легендарный тренер Брэд Гилберт в социальных сетях.

«ELC перестала работать, очко было переиграно даже после повтора с моментом аута. Весь мир видел это безумие», — отметил теннисный журналист Жозе Моргаду.

Чемпион Уимблдона-1987, а ныне комментатор Пэт Кэш сокрушался из-за работы рефери в скандальном эпизоде.

«Это жуткий позор. Решение судьи было однозначно ошибочным, причём в решающей части игры и в одном из важнейших моментов в карьере обеих теннисисток. Судья на вышке находится там не просто так. Это был явный аут. Как он мог проигнорировать его и не сказать: «Павлюченкова выиграла гейм, а со сбоем системы мы разберёмся при смене сторон»? Просто уму непостижимо, что он не смог этого сказать. Всё абсурднее некуда – мяч вылетел в аут примерно на 10 см, однако судья говорит: «Ладно, мяч в ауте, но система об этом не сообщила, так что давайте просто переиграем момент».

Мяч был очень далеко от линии в решающий момент игры, счёт должен был стать 5:4 в пользу Павлюченковой. Судье следовало взять на себя ответственность и признать это. Я уверен, что Всеанглийский клуб обдумает случившееся и сделает выводы в следующем году. Руководство турниров «Большого шлема» должно собраться вместе и сказать: «Ладно, случаются небольшие сбои ELC, однако нельзя, чтобы вся система судейства из-за этого рушилась». Они придумают экстренное решение этой проблемы, я уверен. Например, вообще избавятся от судьи на вышке!» — с иронией заявил Кэш.

Представители Уимблдона извинились перед Павлюченковой после матча.

«У нас была возможность провести дополнительное расследование, в том числе побеседовать с игроками, главным судьёй, операторами Hawk-Eye и должностным лицом, отвечающим за повтор. Стало ясно, что система ELC в реальном времени работала оптимально. Она была по ошибке деактивирована на стороне сервера во время трёх розыгрышей девятого гейма теми, кто управлял ею. Судья на вышке не знал об этом. После третьего розыгрыша судья остановил матч и проконсультировался с должностным лицом, ответственным за систему. Было решено, что очко следует переиграть. Главный судья следовал установленной процедуре. Мы принесли извинения игрокам. По-прежнему полностью уверены в точности технологии. Система ELC в реальном времени полагается на операторов Hawk-Eye, должностное лицо, проводящее обзор, и технологию. Слаженность работы была на нарушена, поскольку произошла человеческая ошибка. В результате мы полностью пересмотрели наши процессы и внесли соответствующие изменения», — заявил сотрудник Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Хорошо, что организаторы Уимблдона разобрались в причине сбоя, но судьи должны иметь право противоречить электронной системе в моментах подобных тому, что случился в матче Павлюченковой. Фиксация явного аута позволила бы сделать данный эпизод рядовым и быстро забыть о нём, но вместо этого игроки, зрители и обслуживающий персонал стали участниками совершенно ненужного скандала.