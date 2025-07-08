Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Уимблдона

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла Аманде Анисимовой из США в четвертьфинальном матче Уимблдона. Соревнования проходят в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:6 (11:9) в пользу Анисимовой (13-й номер посева). Павлюченкова выступала на турнире без номера посева. В полуфинале Анисимова сыграет против лидера рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) белоруски Арины Соболенко (1).

Ранее ТАСС сообщал, что Карен Хачанов проиграл американцу Тейлору Фритцу в четвертьфинале Уимблдона, последним из россиян завершив борьбу за титул в мужском одиночном разряде. В женском одиночном разряде в полуфинал могут пробиться Мирра Андреева и Людмила Самсонова, которые проведут свои следующие матчи на турнире в среду.

Павлюченковой 34 года, она занимает 50-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки 12 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучший результат Павлюченковой на турнирах Большого шлема - выход в финал Открытого чемпионата Франции 2021 года. В том же году теннисистка стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым, а в составе российской команды выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Анисимовой 23 года, она является 12-й ракеткой мира. В ее активе 3 титула WTA. Теннисистка во второй раз дошла до полуфинала на турнире Большого шлема, ранее это достижение покорилось спортсменке на Открытом чемпионате Франции в 2019 году.

Уимблдон - третий в сезоне турнир Большого шлема, он проводится на травяном покрытии. Соревнования завершатся 13 июля. Призовой фонд турнира в этом году составляет 53,5 млн. Действующей победительницей является Барбора Крейчикова из Чехии, которая на текущем турнире вылетела в третьем круге.