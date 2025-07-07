Алькарас повторил полувековой рекорд

Испанский теннисист вторая ракетка мира Карлос Алькарас повторил достижение, которое в 1974 году установил австралиец Джон Ньюкомб. Испанцу понадобилось сыграть 18 ТБШ, чтобы 13 раз выйти в четвёртый круг «Больших шлемов».

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6 июля Алькарас в третьем круге Уимблдона-2025 обыграл российского теннисиста 14-ю ракетку мира Андрея Рублёва. Счёт — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:4.

Встреча теннисистов продлилась 2 часа 42 минуты. На счету Алькараса 21 эйс, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11. В четвертьфинале Уимблдона-2025 Алькарас сыграет с британцем Кэмероном Норри. Напомним, Карлос является действующим чемпионом травяного мэйджора.