Соболенко рассказала, за что ее подкалывает Джокович

Арина Соболенко рассказала, о чем они разговаривают с Новаком Джоковичем.

«Мы обсуждаем [с Джоковичем] много всего. Один из разговоров был о том, как правильно распределять силы по ходу матча. Другой – о ментальной стороне игры. Потом мы говорили о том, как справляться с давлением в больших финалах. Так что да, в основном мы говорим именно о психологии. Он однажды очень помог мне с приемом подачи. Теперь он постоянно подкалывает меня за то, что я копирую его прием. А я ему говорю: «Слушай, но ведь работает». Я подражаю лучшему. На самом деле, наверное, стоит еще немного с ним поговорить о теннисе», – сказала Соболенко на пресс-конференции.