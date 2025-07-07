Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона, одержав волевую победу над Де Минором

Серб Новак Джокович одержал победу над австралийцем Алексом Де Минором в четвертом круге Уимблдона.

Джокович, посеянный на турнире под шестым номером, одержал победу со счетом 1:6, 6:4, 6:4, 6:4. Де Минор выступал под 11‑м номером посева. Спортсмены провели на корте 3 часа 19 минут.

Матч посетил 20‑кратный победитель турниров Большого шлема и 8‑кратный чемпион Уимблдона швейцарец Роджер Федерер с супругой.

В следующем круге Джокович встретится с итальянцем Флавио Коболли (22).