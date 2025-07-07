Россия лидирует среди стран на Уимблдоне-2025 по количеству четвертьфиналистов
Россия получила наибольшее представительство в четвертьфинальной стадии одиночных разрядов Уимблдона-2025. За выходы в полуфиналы поборются четверо представителей России: Карен Хачанов, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова и Мирра Андреева.
Представительство стран в четвертьфинальной стадии Уимблдона-2025:
1. Россия — 4 теннисиста (1 мужчина + 3 женщины)
2. США — 3 (2+1)
3. Италия — 2 (2+0)*
4. Испания — 1 (1+0)
5. Великобритания — 1 (1+0)
6. Польша — 1 (0+1)
7. Сербия — 1 (1+0)
8. Германия — 1 (0+1)
8. Беларусь – 1 (0+1)
8. Швейцария — 1 (0+1)
8. Болгария – 1 (1+0)*
* Матч итальянца Янника Синнера с болгарином Григором Димитровым пока не завершился. Однако его исход не повлияет на лидерство России в вышеприведённой таблице.