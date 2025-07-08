20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поддержал болгарского спортсмена Григора Димитрова в социальных сетях. Накануне в матче 1/8 финала Уимблдона-2025 с итальянцем Янником Синнером Димитров получил травму и не смог доиграть встречу. Он вёл по сетам 2:0.

Россиянин в социальных сетях обратился к коллеге на болгарском языке.

«Братко, держись», — написал Хачанов социальных сетях.

Димитров получил травму при счёте 2:2 в третьем сете. Он схватился за подмышку сразу после того, как подал эйс. Исходя из движений болгарина, это может быть растяжение правой грудной мышцы. После снятия с матча Синнер помогал Димитрову собрать сумки и проводил его с корта.