Теннисист снялся с матча Уимблдона против первой ракетки мира

Болгарский теннисист Григор Димитров снялся с матча четвертого круга Уимблдона 2025 года против первой ракетки мира, итальянца Янника Синнера. Результаты доступны на сайте турнира.

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Спортсмен обыгрывал Синнера со счетом 6:3, 7:5, 2:2. В этот момент он схватился за грудь и попросил о помощи. Спортсмен вместе с врачами отправился в подтрибунное помещение, после чего отказался продолжать матч. Димитров ушел с корта со слезами на глазах.

Димитров снялся с пятой встречи подряд на турнирах серии Большого шлема. Он занимает 19-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Уимблдон — третий в сезоне турнир «Большого шлема». Он завершится 13 июля. Российские теннисисты выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.