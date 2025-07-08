Ник Кирьос и Арина Соболенко хотят провести дуэль

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос раскрыл, что планирует проведение выставочного матча «Битва полов» с трёхкратной победительницей турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

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«Мы думаем о том, чтобы организовать это ближе к концу года в Гонконге. Для меня корт будет немного меньше, а также будет одна подача. Я немного нервничаю по этому поводу, потому что она сейчас в абсолютном прайме. Но я уверен в том, что её обыграю (смеётся)», — сказал Кирьос в эфире Talk Sport.

Напомним, оригинальная «Битва полов» прошла в 1973 году между ветераном мужского тенниса Бобби Риггсом и одной из ведущих профессиональных теннисисток этого времени Билли Джин Кинг. Победу одержала Кинг.