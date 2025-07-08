Мирра Андреева рассказала, какой тактики придерживалась в матче с Наварро

Первая ракетка России Мирра Андреева высказалась о тактической составляющей матча 1/8 финала Уимблдона-2025 с американкой Эммой Наварро. Она обыграла соперницу со счётом 6:2, 6:3.

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— Расскажите о тактике. Вы старались не давать ей темпа, особенно на бэкхенде?

— Знала, что она очень стабильный и агрессивный игрок. Знала, что наверняка попробует использовать это против меня на корте. Старалась быть терпеливой и в то же время, когда появлялся шанс, действовать агрессивно. Иногда не получалось, она тоже великолепный игрок. Надо отдать ей должное, она временами тоже может здорово играть. Я просто сказала себе быть терпеливой, а как только увижу возможность для агрессивности, использовать её, — сказала Андреева на пресс-конференции.

В 1/4 финала Уимблдона Мирра Андреева сыграет с Белиндой Бенчич.