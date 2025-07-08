Соболенко станет второй теннисисткой в истории с 12 000 очков в рейтинге WTA

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко преодолеет отметку в 12 000 очков в рейтинге WTA по итогам Уимблдона-2025. После выхода в четвертьфинал соревнований в лайв-рейтинге на счету Соболенко уже 12 070 очков.

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Арина Соболенко станет лишь второй в истории теннисисткой с 12 000 очков в женском рейтинге. Первой в истории это достижение покорилось 23-кратной чемпионке «Шлемов» американке Серене Уильямс. Максимально она набирала 13 615 очков. Если Соболенко выиграет Уимблдон, на её счету будет 13 640 очков.

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Арина Соболенко встретится с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд.