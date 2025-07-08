20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов подвёл итоги Уимблдона-2025. В четвертьфинале россиянин проиграл пятой ракетке мира американцу Тейлору Фрицу со счётом 3:6, 4:6, 6:1, 6:7 (4:7).

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- Подведите итоги турнира для себя? — Рад, что снова вышел здесь в четвертьфинал. В 2022-м и 2023-м я доходил до четвертьфиналов и полуфиналов на «Шлемах», а в 2024-м мне это не удалось. Был отрезок, когда мне не удавалось далеко заходить на «Шлемах», поэтому в данном случае чувствую, что это был хороший, успешный турнир. Знаю, что у меня были шансы пройти дальше, и я хотел пройти дальше. Но что есть, для меня это позитивный турнир. Если бы меня спросили перед турниром, я бы согласился на четвертьфинал. Я доволен, но в то же время не удовлетворён, — сказал Хачанов на пресс-конференции.