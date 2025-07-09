Хачанов считает, что организаторам Уимблдона нужно отказаться от электроники

Российский теннисист Карен Хачанов считает, что организаторам Уимблдонского турнира следует отказаться от электронной системы повтора Electronic Line Calling (ELC) и вернуть линейных судей.

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Во вторник Хачанов проиграл американцу Тэйлору Фритцу в четвертьфинале Уимблдона со счетом 3:6, 4:6. 6:1, 6:7 (4:7). В четвертом сете теннисистам пришлось переигрывать очко после того, как прозвучал автоматический сигнал ELC «ошибка», несмотря на то, что мяч не был в ауте.

Уимблдон впервые проходит без линейных судей. Система ELC оснащена более чем 450 камерами.

— Если честно, я больше за линейных судей. Не знаю. Немного чувствуешь, что корт слишком большой, тебе будто одиноко без линейных судей. В то же время, электронная система должна быть точной и не допускать ошибок, а мы видели парочку. Возникает вопрос — почему так происходит? Это просто ошибка машины или в чем причина? Думаю, сегодня было несколько звоночков, очень спорных, действительно ли мяч коснулся линии или нет. Также прямо во время розыгрыша машина просто посчитала, что был аут. Иногда страшно позволить машинам делать то, что они хотят, — приводит слова Хачанова Express.

Всеанглийский клуб лаун‑тенниса и крокета заявил, что сбой произошел из‑за того, что система неправильно отследила один из ударов Фритца, приняв его за подачу.