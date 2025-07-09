Павлюченкова высказалась о поражении в 1/4 финала Уимблдона-2025

50-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова призналась, что не смогла сдержать эмоций после поражения в четвертьфинале Уимблдона-2025 от Аманды Анисимовой (1:6, 6:7 (9:11)).

© Чемпионат.com