Российская теннисистка рассказала о перенесенной болезни Лайма

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала о перенесенной болезни Лайма (клещевом боррелиозе). Ее слова с пресс-конференции Уимблдона приводит «Чемпионат».

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«После Австралии и даже раньше, на предсезонке. Все эти вирусы и болезнь Лайма… Я через столько прошла в этом году. После болезни Лайма шесть недель принимала антибиотики», — поделилась спортсменка.

Она добавила, что позднее потянула заднюю поверхность бедра и при попытках вернуться случалось что-то еще.

На Уимблдоне-2025 Павлюченкова дошла до четвертьфинала. Там она проиграла американке Аманде Анисимовой со счетом 1:6, 6:7 (9:11). Россиянка призналась, что после этого поражения не могла перестать плакать.

34-летняя Павлюченкова занимает 50-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В ее активе один финал «Большого шлема» (Открытый чемпионат Франции 2021) и олимпийское золото в миксте в том же году.