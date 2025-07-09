Хачанова спросили, надеется ли он на прекращение конфликта на Украине

Карен Хачанов прокомментировал выступления под нейтральным флагом.

© Sports.ru

– Личный вопрос. Вас расстраивает, что вы не можете выступать под флагом России? Хотели бы вернуться как представитель своей страны, если, например, произойдет перемирие?

– Да, определенно. Мы просто следуем правилам. К сожалению, это так, и ничего с этим не поделаешь. Это политика, которую нужно соблюдать, чтобы играть в Англии, на «Уимблдоне», да и вообще на турнирах ATP за последние три с половиной года. Конечно, хотелось бы выступать с флагом. Но сейчас мы обязаны следовать протоколам.

– Надеетесь ли вы на прекращение [боевых действий]?

– Конечно. Но какой вообще вопрос? Как вы думаете? Это очевидно. Если вы спросите любого человека – здесь или за пределами этой комнаты – все бы этого хотели, – сказал Хачанов на пресс-конференции.