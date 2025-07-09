Российская теннисистка выпила пива прямо на конференции

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пришла на пресс-конференцию Уимблдона с бутылкой пива и в футболке с логотипом рок-группы Nirvana. Внимание на это обратил британский таблоид Daily Express.

Павлюченкова сделала глоток из бутылки и начала отвечать на вопросы, отмечает Daily Express. О каком пиве идет речь - безалкогольном или алкогольном - не уточняется.

В ходе пресс-конференции 34-летняя спортсменка заявила о своем разочаровании тем, что она не смогла выйти в полуфинал турнира. Она рассказала, что после матча не могла перестать плакать около 20 минут, пишет «Советский спорт».

«Из‑за того ли, что не знаю, был ли это мой последний шанс добиться чего‑то большого… В этом году я многое пережила, вирусы и болезнь Лайма», - отметила спортсменка.

Ранее Павлюченкова уступила в четвертьфинале Уимблдона американке с русскими корнями Аманде Анисимовой. Матч прошел 7 июля и завершился со счетом 6:1, 7:6 (11:9) в пользу Анисимовой.

Павлюченкова занимает 50-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA. В 2021 году она вышла в финал «Ролан Гарроса».