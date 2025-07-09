Россиянка Самсонова не смогла выйти в полуфинал Уимблдона

Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла польке Иге Свёнтек в четвертьфинальном матче Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу Свёнтек, посеянной на турнире под 8-м номером. Самсонова имела 19-й номер посева. В полуфинале полька сыграет с победительницей встречи между россиянкой Миррой Андреевой (7-й номер посева) и Белиндой Бенчич из Швейцарии (без номера посева).

Самсоновой 26 лет, спортсменка находится на 19-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В активе теннисистки пять побед на турнирах под эгидой организации. На текущем Уимблдоне россиянка установила свой лучший результат на турнирах Большого шлема. В составе сборной России Самсонова в 2021 году стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

Свёнтек 24 года, она является четвертой ракеткой мира. В ее активе 22 титула WTA. Польская теннисистка пять раз выигрывала турниры Большого шлема - четыре раза Открытый чемпионат Франции (2020, 2022-2024) и один - Открытый чемпионат США (2022). В 2024 году Свёнтек стала бронзовым призером Олимпийских игр в Париже в одиночном разряде. Спортсменка 125 недель возглавляла рейтинг WTA.

Уимблдон - третий в сезоне турнир Большого шлема, он проводится на травяном покрытии. Соревнования завершатся 13 июля. Действующей победительницей является Барбора Крейчикова из Чехии.