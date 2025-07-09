Павлюченкова выпила пива на пресс-конференции после вылета с «Уимбилдона»

Теннисистка Анастасия Павлюченкова выпила пива на пресс-конференции после вылета с четвертьфинала «Уимбилдона». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Издание также отметило неформальный внешний вид спортсменки — перед журналистами Павлюченкова появилась в футболке с логотипом рок-группы Nirvana и в шапке с ягодами. Кроме того, на камеры попал момент, на котором теннисистка делает глоток из бутылки пива прямо перед тем, как начать общение журналистами.

«Ставь слона если чувствуешь себя также после рабочего дня», — прокомментировал видео SHOT, ссылаясь на популярный мем «наш слоняра».

Ранее Павлюченкова проиграла на четвертьфинальном матче Уимблдона — она уступила спортсменке из США Аманде Анисимовой. Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:6 (11:9).