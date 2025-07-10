Кинозвезда уснула на матче Джоковича

Известный британский актер Хью Грант уснул во время четвертьфинального матча на Уимблдоне межу сербом Новаком Джоковичем и итальянцем Флавио Коболли.

Встреча прошла в среду и завершилась победой Джоковича со счетом 6:7 (6:8), 6:2, 7:5, 6:4.

Грант смотрел матч из Королевской ложи, где также находились другие селебрити. Грант заснул в концовке первого сета к середине тай‑брейка спустя несколько минут после общения с королевой Камиллой, кадры со спящим актером попали в телетрансляцию.

В полуфинале турнира Джокович сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.