Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004 в одиночном разряде россиянка Анастасия Мыскина поделилась ожиданиями от полуфинальных матчах Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде.

«Считаю, что после „Ролан Гаррос“ все ждут финал Синнер — Алькарас. После такого сумасшедшего матча, который смотрели вообще все. Но, безусловно, после матча с Димитровым я уже ставлю под вопрос состояние Синнера. Потому что Джокович сожрёт таких игроков. Он любит такое, когда кто-то где-то травмирован. Он прям впивается в это», — сказала Мыскина в эфире «Больше!».

Напомним, в полуфинальных матчах Уимблдона-2025 Новак Джокович встретится с Янником Синнером, а Тейлор Фриц с Карлосом Алькарасом.