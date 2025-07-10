Вербек и Синякова стали чемпионами Уимблдона-2025 в миксте

Дуэт Сема Вербека из Нидерландов и чешки Катержины Синяковой обыграл британо-бразильскую пару Джо Солсбери/Луиза Стефани в финале Уимблдона-2025 в миксте. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты и завершилась победой Вербека/Синяковой со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:3).

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За время матча Вербек и Синякова сделали два эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из пяти. Солсбери/Стефани сделали две подачи навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один из четырёх брейк-пойнтов.

Вербек и Синякова проводили первый совместный турнир. В 2024 году победителями Уимблдона в миксте стали поляк Ян Зелиньский и Се Шувэй из Китайского Тайбэя.