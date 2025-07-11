Джокович отменил тренировку перед полуфиналом Уимблдона против Синнера

Матч ТВ

Сербский теннисист Новак Джокович отменил тренировку перед полуфинальным матчем Уимблдонского турнира против итальянца Янника Синнера, сообщает Express.

Джокович отменил тренировку перед полуфиналом Уимблдона
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Матч пройдет в пятницу, встреча начнется не ранее 17:30 по московскому времени.

По информации источника, Джокович не провел тренировку, которая была запланирована в четверг на одном из кортов Уимблдона. Во время четвертьфинала против Флавио Коболли на матчболе серб поскользнулся и упал, 38‑летнему теннисисту потребовалось некоторое время, чтобы продолжить игру.

Счет в противостоянии Синнера и Джоковича — 5:4 в пользу первой ракетки мира. Последний матч теннисисты провели в июне в полуфинале Открытого чемпионата Франции, тогда Синнер одержал победу в трех сетах.

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