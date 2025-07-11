Джокович отменил тренировку перед полуфиналом Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович отменил тренировку перед полуфинальным матчем Уимблдонского турнира против итальянца Янника Синнера, сообщает Express.

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Матч пройдет в пятницу, встреча начнется не ранее 17:30 по московскому времени.

По информации источника, Джокович не провел тренировку, которая была запланирована в четверг на одном из кортов Уимблдона. Во время четвертьфинала против Флавио Коболли на матчболе серб поскользнулся и упал, 38‑летнему теннисисту потребовалось некоторое время, чтобы продолжить игру.

Счет в противостоянии Синнера и Джоковича — 5:4 в пользу первой ракетки мира. Последний матч теннисисты провели в июне в полуфинале Открытого чемпионата Франции, тогда Синнер одержал победу в трех сетах.