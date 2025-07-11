Димитров прокомментировал то, что снялся с матча с Синнером на Уимблдоне

Григор Димитров прокомментировал то, что снялся по ходу матча на «Уимблдоне».

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В четвертом круге в матче против Янника Синнера при счете 6:3, 7:5, 2:2 болгарин получил травму грудной мышцы, после чего снялся. У него частичный разрыв грудной мышцы.