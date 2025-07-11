Димитров о том, что снялся с матча с Синнером на «Уимблдоне», ведя 2:0 по сетам: «Это один из самых болезненных моментов в моей карьере»

Sports.ru

Григор Димитров прокомментировал то, что снялся по ходу матча на «Уимблдоне».

Димитров прокомментировал то, что снялся с матча с Синнером на Уимблдоне
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В четвертом круге в матче против Янника Синнера при счете 6:3, 7:5, 2:2 болгарин получил травму грудной мышцы, после чего снялся. У него частичный разрыв грудной мышцы.

«Иногда сердце хочет продолжать... Но у вселенной на нас другие планы. Отказ от продолжения этого матча на «Уимблдоне» – один из самых болезненных моментов в моей карьере. Спасибо за огромную волну любви – от семьи, друзей, болельщиков, коллег, всего теннисного мира... Ваши сообщения помогли мне пережить этот сложный период. Спасибо вам всем, правда. Я начинаю восстанавливаться прямо сейчас. Скоро увидимся Г ❤️», – написал болгарин.
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